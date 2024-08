Presidente do Nacional agradece ajuda de dupla do São Paulo: 'Foi incrível'

Alejandro ainda falou sobre a dificuldade para encontrar forças para retomar o futebol e o Campeonato Uruguaio, que está suspenso. "É muito difícil... Não temos vontade nenhuma de falar sobre a data de retorno ou quando voltaremos a jogar. É tudo muito difícil. É impossível colocar na cabeça que vai ter um treino quando aconteceu tudo o que aconteceu".

O presidente alertou para a necessidade de um trabalho psicológico e falou sobre o estado emocional de seus atletas. "Os jogadores estão destruídos, porque sabem que está faltando alguém. Agora, temos que encarar essa situação e sabemos que será necessário um grande trabalho psicológico. Serão semanas duríssimas, então peço às pessoas que tenham compreensão".

O que mais ele disse

Muita conversa com a família de Izquierdo. "As horas pareciam eternas enquanto a gente esperava um milagre que infelizmente não aconteceu. Enquanto a gente esperava, conversei muito e falamos sobre muitos assuntos. Foram dias duríssimos porque não há uma cartilha de como agir nesses casos... Quando você se lança nessa aventura de ser dirigente de futebol, e a mesma coisa acontece com treinadores e jogadores, você não está preparado para esse tipo de coisa".

Lei da vida. "Você está preparado para encarar as leis naturais da vida, que dizem que os filhos enterram os pais, e não para o contrário... Infelizmente, houve nesse caso essa exceção à lei da vida. Por mais que eu possa transmitir a dor, pois estou destruído por dentro, não posso sequer me aproximar do que estão sentindo os pais de Juan e sua esposa. Não há maneira de não sofrer por eles".

Juan só queria dinheiro para comprar chuteira. "Quanto mais você passa tempo com alguém, mais conhece a história, os relatos e o esforço da família. Seus pais me contaram de quando levavam o Juan na escolinha de futebol de moto para vê-lo jogar. E o único dinheiro que o Juan pedia a eles era para comprar chuteiras para jogar futebol".