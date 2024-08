Foostats: Coronado é o pior do Corinthians em derrota para o Juventude

Igor Coronado foi o pior do Corinthians contra o Juventude, de acordo com o site especializado Footstats. O Timão perdeu por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

As notas do Corinthians

Hugo Souza: 5,4

Matheuzinho: 5,5

Gustavo Henrique: 6,9

Félix Torres: 5,3

Hugo: 5,8

Raniele: 5,1

José Martínez: 5,5

Igor Coronado: 4,5

Pedro Henrique: 4,9

Romero: 5,4

Yuri Alberto: 5,3

[André Ramalho]: 5,5

[Matheus Bidu]: 5,4

[Héctor Hernández]: 5,3

[Rodrigo Garro]: 6,0

[Fagner]: 5,2