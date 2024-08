Cadê Zubeldía no São Paulo? Bodão diz que treinador fez falta contra o Galo

Durante o Fim de Papo desta quarta (28), o comentarista Marco Antônio Rodrigues disse que a ausência de Zubeldía no banco de reservas pode ter sido decisiva para a derrota do São Paulo diante do Atlético-MG no MorumBis, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O comentarista entende que Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldía, errou ao mexer apenas uma vez no time durante toda a partida. Bodão criticou o treinador argentino por estar suspenso tantas vezes e não melhorar o comportamento à beira do campo.