Herói do Atlético-MG avalia vitória e lembra Izquierdo: 'Triste pra c...'

O volante Battaglia, autor do único gol de São Paulo 0x1 Atlético-MG, avaliou a vitória de sua equipe no MorumBis e disse que não há "nada decidido" sobre a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Ele, que falou com a TV Globo, ainda abordou a morte de Izquierdo, que passou mal no estádio paulista e morreu dias depois no Hospital Albert Einstein.

O que ele falou?

Fator emocional. "O jogo foi difícil também emocionalmente por tudo que aconteceu com o jogador do Nacional [Izquierdo]. É triste para c***, mas temos que continuar com o trabalho"

Raio-X da vitória. "Foi um jogo bastante equilibrado e a bola parada definiu. Agora, temos um jogo em casa, mas não tem nada decidido."