Atlético castiga São Paulo no fim e vence em noite de homenagem a Izquierdo

A segunda etapa seguiu a mesma toada, com o lance mais perigoso até então sendo mais uma vez um chute de fora de Rato que foi por cima do gol. O Tricolor teve mais domínio das ações, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chances de gol. As melhores ocorreram já no fim: Calleri invadiu a área depois de ganhar no corpo e finalizou em cima de Everson, enquanto Lucas teve a melhor oportunidade do time da casa em cruzamento de Bobadilla, mas cabeceou para fora.

O Atlético-MG fez bastante cera no gramado, principalmente com o goleiro Everson, que caiu várias vezes durante a partida. O Galo achou seu gol em praticamante sua única chance na partida. Battaglia venceu a defesa do Tricolor pelo alto em levantamento de Scarpa para marcar nos minutos finais.

Lances Importantes

Everson! Aos 18 minutos, Wellington Rato passou por Alan Franco, tabelou com Calleri e arriscou de direita de fora da área. Everson caiu para fazer grande defesa.

Everson! Aos 32, novamente Wellington Rato conseguiu bom chute, dessa vez na sua especialidade: trazendo da direita, cortando para dentro e batendo de esquerda. O goleiro do Galo defendeu em escanteio.

Everson de novo! Aos 3 minutos do segundo tempo, novamente o duelo Rato e Everson ocorreu. Rato driblou a marcação na entrada da área e bateu de esquerda. Everson fez a ponte e chegou a tocar com a ponta dos dedos, mas a arbitragem marcou só tiro de meta.