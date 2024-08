Dupla se salva em derrota amarga do São Paulo; veja notas Footstats

Bobadilla e Rato foram eleitos, de acordo com o Footstats, os melhores jogadores do São Paulo na amarga derrota para o Atlético-MG, em jogo disputado na noite desta quarta (28) pelas quartas de final da Copa do Brasil: os meias cravaram nota 6,0 cada.

As menores notas da equipe titular de Luis Zubeldía ficaram com Rafael e Welington: o goleiro recebeu 4,5, enquanto o lateral terminou com 4,6.

Veja todas as notas do São Paulo

Rafael: 4,5

Rafinha: 5,8

Arboleda: 5,8

Sabino: 5,4

Welington: 4,6

Luiz Gustavo: 5,8

Bobadilla: 6,0

Lucas: 5,7

Rato: 6,0

Luciano: 5,1

Calleri: 5,7

(Nestor): 5,1