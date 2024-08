Ex-Botafogo revela conversa com Izquierdo antes de 'jogo da vida' com SPFC

Hernández relatou ainda que o zagueiro "me colocou debaixo do braço" durante passagem pelo Montevideo Wanderers (URU). A dupla defendeu o clube entre 2021 e 2022, até o zagueiro ser comprado pelo Nacional. Já Hernádez foi para o Botafogo dois anos mais tarde.

Hoje você me deixa um vazio muito grande, só eu, você e minha família sabemos o que você foi para mim naquela época em que eu estava subindo para jogar na primeira divisão. Quando eu estava dando meus primeiros passos, você me agarrou, me colocou debaixo do braço e me guiou, me deu força, me incentivou, confiou em mim, mas, acima de tudo, nunca deixou aquele garoto com quem você se sentia tão identificado cair.