Leila nega interesse do Palmeiras em Cristiano Ronaldo e diz o que pensa sobre reforços para o Mundial

O Palmeiras tem pouco mais de um mês antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos, entre junho e julho. Nesta semana, rumores tomaram conta das redes sociais depois de o jornal mexicano Telemundo Deportivo apontar um interesse do Verdão em Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, porém, negou e disse ver o elenco fechado para a competição.

"Sabe que eu fico chocada. Inventam uns absurdos. Imagina se eu, presidente do Palmeiras, tenho que ficar desmentindo toda hora. Não é verdade, estão mentindo. Eu sou a presidente, qualquer tipo de oferta desse tamanho, de um jogador como o Cristiano Ronaldo, chegaria em mim. Cuidado, está cheio de oportunistas vendendo ilusões. É mentira, o Cristiano Ronaldo nunca demonstrou interesse em vir para o Brasil e o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum no Cristiano Ronaldo", disse na abertura da exibição da taça da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, na Sala de Troféus do clube.

Nesta temporada, o Palmeiras contratou sete jogadores na primeira janela e transferências. São eles os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os meias Lucas Evangelista e Emiliano Martínez, além dos atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque.