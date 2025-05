Ex-Corinthians, atacante André Luís é anunciado pelo Vila Nova

Nesta sexta-feira, o Vila Nova anunciou a contratação do atacante André Luís, ex-Corinthians. O atleta, que estava no Cuiabá, chega com contrato válido até novembro de 2026.

André deixou o Dourado após atos de indisciplina. Sua última partida disputada foi no dia no dia 10 de abril, quando entrou no lugar de Lucas Cardoso, aos 17 minutos do segundo tempo.