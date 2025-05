Hulk treina com equipe sub-20 e deve reforçar o Galo contra o Fluminense

Após desfalcar o Atlético-MG na derrota por 3 a 2 para o Iquique pela Sul-Americana, na última quinta-feira, Hulk esteve presente no treino da equipe sub-20 do clube nesta sexta-feira, na Cidade do Galo.

O treino do dia na Cidade do Galo: Hulk em campo com a garotada do sub-20 e Arana fazendo trabalho à parte na sequência da recuperação! ??? pic.twitter.com/zFjvM2dPm9