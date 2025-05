Após empate, Arrascaeta manda recado à torcida do Flamengo: "Só vence quem tem união"

O Flamengo vem de duas partidas seguidas sem vitória. Além do empate contra o Central Córdoba, nesta quarta-feira, em 1 a 1, pela Copa Libertadores, o Rubro-negro foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 1, no último domingo, e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Antes disso, a equipe do técnico Filipe Luís tinha apenas uma derrota nos últimos 20 jogos na temporada.

Arrascaeta é um dos destaques do Flamengo na temporada, com nove gols e cinco assistências, em 20 jogos. Além disso, o uruguaio é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com seis bolas na rede, e ainda é o líder em participações diretas, com nove.

Flamengo em situação delicada na tabela

Com o empate diante do Central Córdoba, o Flamengo segue na 3ª posição do grupo C da Copa Libertadores, com cinco pontos conquistados, três atrás da equipe argentina. A LDU-EQU lidera a chave, com oito pontos.

Na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Rubro-negro recebe a LDU, pela quinta rodada da competição, no Maracanã.