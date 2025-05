Com novidade, Corinthians divulga relacionados para jogo contra o Mirassol; veja lista

Os relacionados do Timão para a partida de amanhã contra o Mirassol! ???#MIRxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/6TunWkWk7W

? Corinthians (@Corinthians) May 9, 2025

O duelo entre Corinthians e Mirassol está agendado para a tarde deste sábado, às 18h30 (de Brasília) no Estádio José Maria de Campos Maia.

A equipe de Dorival Júnior tropeçou pela Sul-Americana no meio de semana, mas vem de uma boa vitória no Brasileirão, diante do Internacional, e pode entrar no G6 do torneio em caso de vitória. O Timão é o oitavo colocado da tabela de classificação, com dez pontos conquistados.