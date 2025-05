Gaviões se manifesta sobre denúncias na base do Corinthians, e Claudinei é afastado

Presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico Pereira, deixou o CT do Corinthians sem falar com a imprensa

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, um integrante da gestão teria entrado em conflito interno e resolveu levar as denúncias a membros da Gaviões, que decidiram ir ao CT pedir esclarecimentos. As acusações são de supostos áudios com cobrança de propina e outras irregularidades na base do Timão.

A reportagem entrou em contato com o clube, que, até o momento da publicação desta matéria, não se manifestou.

A quantidade de contratações para as categorias de base tem gerado incômodo de torcedores e até mesmo membros do Conselho Deliberativo do Corinthians. Na última quarta-feira, o presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, disse estar preocupado com a situação.

Tuma, inclusive, pediu à Comissão de Futebol do Corinthians uma análise sobre essas contratações e aguarda um parecer do órgão para, se preciso, tomar providências.