Leila diz que Palmeiras abriu conversas por renovação de Abel e quer resolver rápido

A presidente Leila Pereira afirmou hoje que já abriu conversas para renovar com o técnico Abel Ferreira. A mandatária alviverde, inclusive, espera resolver a negociação "o mais rápido possível".

"Começamos a conversar, sim. O Abel sabe das nossas intenções. Preciso e gostaria de resolver a questão da renovação do Abel o mais rápido possível. Eu me preocupo com as coisas que tenho controle. Meu desejo é que ele fique até dezembro de 2027 e vou fazer meu máximo Acredito que eu consiga, mas pode ser que o treinador tenha outras pretensões. Ele nunca me falou sobre isso, sempre me disse que está extremamente feliz no Palmeiras. Vou fazer de tudo, mas se não for possível, o Palmeiras tem 110 anos, a gente caminha... Ele é muito importante para o Palmeiras, mas temos processos e obedecemos todos", disse a mandatária.

"Não temos uma data específica para fechar esse ponto, não temos. Hoje nosso foco é no jogo de domingo, jogo a jogo. Mas nosso ponto principal não é esse. Temos um tempo ainda. com certeza vamos resolver antecipadamente. Eu já conversei com o Abel e quem vai tratar com o empresário do Abel é o meu diretor de futebol. Então, não tem uma data predeterminada", seguiu.