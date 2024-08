Conmebol suspende cinco jogadores do Uruguai por confusão na Copa América

Os jogadores punidos chegaram a subir nas arquibancadas. Darwin Núñez foi quem mais mergulhou na confusão, trocando socos com colombianos.

Mais gente multada

O Tribunal da Conmebol ainda deu multa de US$ 5 mil a Sebasnán Cácerez, Matías Viña, Emiliano Martínez, Baian Rodríguez, Santiago Mele e Facundo Pellistri.

O presidente do conselho das categorias de base da Associação Uruguaia, Marcelo Garcia, ainda está proibido de entrar nos estádios por seis meses.

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) poderá recorrer dentro de sete dias.

A publicação da decisão no site da Conmebol aconteceu ainda no fim da tarde de terça-feira (27), antes, portanto, do anúncio da morte do zagueiro Izquierdo, do Nacional-URU, que abalou o futebol sul-americano.