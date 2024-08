'Tristeza infinita': imprensa repercute morte de Izquierdo, do Nacional

Juan Izquierdo morreu nesta terça-feira após passar mal em duelo contra o São Paulo, no Morumbis, na última quinta, em partida da Copa Libertadores. Veículos de imprensa de fora do Brasil repercutiram a morte do zagueiro.

Veja publicações

La Nación, da Argentina: "Luto no futebol. Morre Juan Izquierdo, jogador do Nacional que sofreu um ataque cardíaco em uma partida da Copa Libertadores".

El País, do Uruguai: "Juan Izquierdo morreu após episódio sofrido na quinta-feira na partida entre São Paulo e Nacional. Após sofrer uma arritmia em plena partida da Copa Libertadores e ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o jogador de 27 anos morreu na noite desta terça-feira".