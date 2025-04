Murilo revela objetivo do Palmeiras na Libertadores e valoriza vitória em casa contra o Cerro

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño, por 1 a 0, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Richard Ríos marcou o único gol do jogo. A equipe alviverde teve chance de fazer um placar mais elástico, mas Vitor Roque e Flaco López tiveram gols anulados.

Murilo valorizou o resultado e revelou o objetivo do clube de se classificar com 100% de aproveitamento. Ao falar do jogo, citou a importância de ter aberto o placar no primeiro tempo e de segurar o resultado até o fim.

"Muito importante. A gente vem sempre querendo conquistar nosso objetivo, que é classificar e com 100% (de aproveitamento). Vamos sempre correr atrás disso para conseguir", disse à Paramount+.