Leila não comentará episódio de machismo de Abel e vê caso encerrado

Ela reforçou que seguirá defendendo as pautas do feminismo, que conversou pessoalmente com Abel Ferreira sobre o episódio por reprovar o acontecido, mas que tudo isso ficará no ambiente interno.

Durante a festa, que aconteceu no Parque Mirante, no último andar do Allianz Parque, Leila fez um discurso no palco para falar dos méritos de sua gestão e ratificar que vai tentar a reeleição. Ela também fez agradecimentos públicos a Maurício Galiotte, ex-presidente que estava na frente do palco.

Estiveram presentes no evento o técnico Abel Ferreira e seu auxiliar João Martins, o diretor de futebol, Anderson Barros, e o diretor da base, João Paulo Sampaio. Todos conselheiros foram convidados, inclusive os que perderam o benefício do ingresso grátis após críticas à gestão. Mustafá Contursi, outro ex-presidente, também foi à festa.