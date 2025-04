Fluminense fecha preparação para encarar o San José pela Sul-Americana

Nesta quarta-feira, o elenco do Fluminense encerrou a preparação para encarar o San José-BOL, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

O técnico Renato Gaúcho e sua comissão técnica comandaram atividades com bola no gramado do CT Carlos José Castilho.

Para o confronto, o treinador segue sem poder contar com Riquelme e Isaque, ambos com entorse no ligamento do joelho, Gabriel Fuentes (lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda), Marcelo Pitaluga (lesão no dedo), Guga (lesão na coxa esquerda) e Renato Augusto (lesão no ombro esquerdo).