Flamengo decepciona no Maracanã e perde do Central Córdoba pela Libertadores

O Flamengo foi derrotado pelo Central Córdoba-ARG por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. Com o resultado, os rubro-negros seguem com três pontos. Já os argentinos foram para quatro.

O Central Córdoba marcou seus gols no primeiro tempo, com Heredia e Florentín. O Flamengo diminuiu na etapa final, com De la Cruz.

Na próxima rodada, o Flamengo visita a LDU-EQU, no dia 22 de abril, em Quito. Já no dia 24, o Central Córdoba recebe o Deportivo Táchira-VEN, na Argentina.