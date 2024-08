Novo reforço do São Paulo, Ruan se coloca à disposição também como lateral

O zagueiro Ruan Tressoldi foi apresentado na tarde de hoje no São Paulo e revelou uma conversa com o técnico Luis Zubeldía para também ter a possibilidade de atuar como lateral-direito no Tricolor.

Lateral. "Antes de vir para cá eu conversei com ele (Zubeldía) por telefone e ele me fez esses questionamentos. Temporada passada joguei alguns jogos como lateral e pra mim foi importante também. Como sou rápido, posso fazer também. Estou aqui para ajudar"

Características. "Me considero um zagueiro muito rápido, de duelo aéreo, com boa saída de bola e muito forte nos duelos. Costumo sair na caçada por causa do meu físico que acho importante"