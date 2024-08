Entenda a briga que aconteceu no clássico entre Palmeiras x São Paulo

Flaco López, do Palmeiras, abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo. O gol foi confirmado após análise do VAR.

Luciano, atacante do São Paulo, empatou aos 28 minutos do segundo tempo e provocou. Na celebração, ele fez sinal de silêncio e chutou a bandeira de escanteio. Vídeos mostram pessoas com o uniforme do Palmeiras que estavam à beira do gramado falando coisas na direção do jogador são-paulino. O meia-atacante recebeu cartão amarelo.

Lázaro balançou a rede pouco depois, e devolveu a provocação. O que seria o segundo gol do Palmeiras, porém, foi anulado após a arbitragem avaliar que Flaco estava em posição de impedimento e interferiu na jogada.

Luciano foi expulso aos 50 minutos. Ele recebeu o segundo amarelo por falta em Felipe Anderson.

Flaco López deu a vitória ao Alviverde no último lance. Ele marcou o segundo gol do time da casa aos 56 minutos, e aconteceram as primeiras provocações dos gandulas aos são-paulinos — Luciano nem estava mais no campo, expulso.

Ao fim do jogo, houve uma confusão generalizada entre jogadores e membros das comissões técnicas. O conflito começou após dois gandulas provocarem jogadores do São Paulo após o apito final, segundo relatos na súmula. "Provocaram, comemorando na área técnica destinada à equipe visitante, causando assim uma confusão generalizada".