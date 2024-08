Bruno Henrique diz que foi agredido por Gatito antes de confusão

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, escreveu nas redes sociais que recebeu um soco nas costas de Gatito Fernández e que esse foi o motivo da confusão após o apito final da goleada de 4 a 1 do Botafogo, neste domingo (18), pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O clássico no Engenhão terminou em confusão depois de Gatito, goleiro do Botafogo, entrar em campo para cobrar a provocação de Bruno Henrique. Durante a partida, o atacante do Flamengo fez o gesto de chororô ao marcar o gol de empate em 1 a 1 no clássico.

Bruno Henrique disse que a confusão foi iniciada depois de ele receber um soco nas costas de um 'covarde'.