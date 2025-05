Warriors sofrem sem Curry e Edwards e Randle lideram Timberwolves à vitória; Celtics reagem

"É difícil criar cestas de três pontos, você precisa ganhar vantagem e fazer rotações. É difícil para nós jogarmos sem o Steph", resumiu o técnico Steve Kerr, da franquia da Califórnia. "O Jimmy (Butler) está obviamente criando bastante, mas é diferente. Precisamos encontrar maneiras de pontuar mais, de tentar criar mais arremessos."

Jimmy Butler até tentou comandar os Warriors - marcou 33 pontos, deu sete assistências e pegou sete rebotes - com o auxílio de Jonathan Kuminga, que fez 30 pontos vindo do banco, mas os Warriors não encontraram o ritmo que têm com Curry em quadra. Draymond Green foi eliminado por falta a 4min38 do fim do jogo, em decisão questionável da arbitragem, e deixou a defesa anfitriã exposta.

O Minnesota aproveitou a ausência de Curry para virar a série para 2 a 1. Anthony Edwards anotou 36 pontos, enquanto Julius Randle fez um "triple-double" com 24 pontos, 12 assistências e 10 rebotes, calibrando a pontaria após acertar apenas uma de suas seis tentativas iniciais da linha dos três pontos.

CELTICS VENCEM

Em Nova York, o Boston Celtics reagiu no jogo 3 das semifinais da Conferência Leste e derrotou o New York Knicks por 115 a 93 sem muita dificuldade, na noite de sábado, reduzindo a vantagem do adversário para 2 a 1 na série melhor de sete.

Depois de falhar nos arremessos de três pontos nas duas derrotas em Boston, os atuais campeões converteram 20 de 40 tentativas e chegaram a abrir 31 pontos de vantagem. Afiado, Jayson Tatum marcou 22 pontos, pegou nove rebotes e distribuiu sete assistências, enquanto Payton Pritchard marcou 23 pontos.