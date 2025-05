José Aldo perde no UFC 315, anuncia aposentadoria e desabafa: 'Eu não quero mais'

Ao final da luta, ainda no octógono, o brasileiro confirmou que estava tendo dificuldades, mas disse que o maior problema era psicológico. "Para mim, a semana foi muito difícil. Não com negócio de peso, mas eu estava brigando com a minha mente para tentar ser campeão novamente", disse o ex-detentor do cinturão dos penas do Ultimate.

"É hora de parar, eu acho que eu tenho que aproveitar minha família, meus filhos. Eu não quero mais", continuou Aldo, confirmando a aposentadoria. "Alguma coisa no meu coração me falou que eu não precisava mais bater o peso na hora e eu larguei. Se tivesse luta, ia ter, se não eu não queria lutar mais."

"Acho que é a última vez que vocês vão me ver aqui dentro, isso aqui não faz mais parte da minha vida agora", concluiu o brasileiro, que encerra a carreira com 32 vitórias e 10 derrotas em 42 lutas, sendo 23 delas no UFC, em que, até hoje, é o lutador com mais defesas de cinturão nos pesos-pena (7).

CARREIRA VITORIOSA

José Aldo estreou no MMA profissional aos 18 anos, em 2004, vencendo Mario Bigola no Eco Fight Championship e logo engatou uma sequência de vitórias no primeiro round em eventos no Brasil e na Inglaterra. Teve o primeiro baque em 2005, ao perder para Luciano Azevedo, mas depois disso, tornou-se "imparável".

O brasileiro, então, voltou a ganhar seguidamente e foi contratado pelo World Extreme Cagefighting (WEC), onde conquistou o cinturão dos penas e manteve-se invicto até a organização ser adquirida pela Zuffa, que controla o UFC, em 2006, e incorporado ao Ultimate em 2011. Por lá, derrotou nomes como Urijah Faber, Mike Brown, Cub Swanson e Manny Gamburyan.