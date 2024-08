Bolasie faz 2, e Criciúma busca empate com o Vasco nos acréscimos

Léo Jardim de novo. Arthur Caíke acertou belo chute de primeira aos 45', após passe de Trauco. O goleiro do Vasco se esticou e mandou para escanteio.

2x2, Bolasie aos 49' do 2ºT. O cara do Criciúma apareceu no momento mais importante. Matheusinho jogou na área, Bolasie subiu muito mais alto que Paulo Henrique e testou firme, sem chances para Léo Jardim. Gol e comemoração com gesto de silêncio para a torcida rival.

Ficha técnica - Criciúma 2x2 Vasco

Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 18 de agosto de 2024

Local: Heriberto Hülse, em Criciúma, Santa Catarina

Público: 18.403 pessoas

Renda: R$ 926.880,00

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva

Cartões amarelos: Allano, Rodrigo Fagundes e Wilker Ángel (Cricúma); Paulo Henrique e Rossi (no banco) (Vasco)

Gols: Bolasie aos 6' do 1ºT e aos 49' do 2ºT (Criciúma); David aos 36' do 1ºT e Rayan aos 49' do 1ºT (Vasco)

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Dudu), Rodrigo Fagundes, Wilker Ángel e Trauco; Newton, Higor Meritão (Ronald) e Marquinhos Gabriel (Arthur Caíke); Allano (Matheusinho), Bolasie e Fellipe Mateus (João Carlos). Técnico: Cláudio Tencati

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Souza), Mateus Carvalho e Payet (JP); Adson (Maicon), Rayan (Erick Marcus) e David. Técnico: Rafael Paiva