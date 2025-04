Santos promoverá ação em duelo contra Bahia em homenagem à Semana Mundial do Autismo

O Santos promoverá uma homenagem à semana mundial do autismo neste domingo, antes do duelo contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A iniciativa é em conjunto com o movimento Santos Inclusão e a Clínica-Escola do Autista.

Conforme divulgado pelo clube nesta sexta-feira, 22 crianças autistas entrarão em campo com os jogadores das duas equipes, acompanhadas de seus pais e responsáveis. Os jovens utilizarão camisas da causa autista e poderão acompanhar a partida no estádio. Além disso, as bandeirinhas de escanteio serão personalizadas com quebra-cabeças.

"Ao longo do ano realizamos diversas ações que envolvem campanhas de conscientização, doação, visitas à instituições e recepção de diversas ONGs da Baixada Santista e de todo o estado de São Paulo na Vila Belmiro. É importante para nós e nos traz muito orgulho. Na verdade, é uma tradição do Santos", disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.