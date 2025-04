Odds Brasileirão Feminino 2025 - Melhores Cotações para o Campeão

Saque mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 255, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Nosso palpite para o campeão do Brasileirão feminino

Após analisar as odds, o histórico recente e o desempenho dos times na temporada, o UOL Apostas aposta no Corinthians como grande favorito ao título do Campeonato brasileiro feminino.

Com um elenco repleto de estrelas como Tamires, Gabi Zanotti e Vic Albuquerque, além da solidez de um time que busca o hexacampeonato consecutivo, o Timão tem a consistência necessária para seguir dominando o cenário nacional.

No entanto, times como São Paulo e Palmeiras aparecem como principais adversários, capazes de causar surpresas. O Tricolor, reforçado após a conquista da Supercopa, e as Alviverdes, com um projeto sólido, podem pressionar as Brabas na briga pelo título.