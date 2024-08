Flamengo tem quase força máxima e Botafogo vai completo no clássico; veja

Arthur Jorge repete o time que venceu o Palmeiras no meio da semana. Havia uma dúvida dos dois lados por conta dos jogos de volta da Libertadores, mas o Alvinegro vai com o que tem de melhor a campo.

Tite vai com força quase máxima. Apenas De La Cruz, Varela e Leo Pereira, que foram titulares no meio de semana, começam no banco. Destaque também para Shola, primeira vez relacionado. Luiz Araújo, com fadiga titular, fica fora.

A partida tem transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja as escalações