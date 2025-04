Apresentado no Botafogo, Mastriani quer surpreender e fala sobre disputa com Igor Jesus

MASTRIANI NA ÁREA! ???

Mastriani, novo reforço do setor ofensivo alvinegro, é apresentado oficialmente pelo Diretor de Coordenação de Futebol, Léo Coelho, e pelo Diretor de Gestão Esportiva, Alessandro Brito, em coletiva de imprensa no Nilton Santos. Bem-vindo ao Mais... pic.twitter.com/AjaxoPj1si

? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 4, 2025

Com contrato até o final do ano, Mastriani já está à disposição do técnico Renato Paiva. O uruguaio já consta no BID (Boletim Informativo Diário) desde a última segunda e pode estrear diante do Juventude, neste sábado, pela segunda rodada do Brasileirão.

"Estou à disposição, vai depender do professor. Eu não treinei com o grupo por causa da viagem do elenco para o Chile. Minhas características são mais de centroavante de área, finalização. Sei no que posso agregar. Sei pelo que fui contratado e espero atingir às expectativas e até surpreender", declarou.

No futebol brasileiro, o atacante acumula 44 gols e seis assistências em 99 partidas. Sua fase mais artilheira aconteceu no América-MG, com 21 tentos em 42 jogos. Nesta temporada, realizou apenas sete partidas com o Athletico-PR e ainda não marcou gols.