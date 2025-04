Novorizontino anuncia Umberto Louzer como novo treinador para a Série B

O Novorizontino confirmou nesta sexta-feira a contratação de Umberto Louzer como novo treinador da equipe para a sequência da temporada. O profissional de 45 anos chega para substituir Eduardo Baptista, que deixou o comando após o término do Campeonato Paulista. Louzer será apresentado oficialmente na próxima semana e assume o time a partir da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, Louzer acumula conquistas relevantes em sua trajetória. Em 2020, foi campeão do Campeonato Catarinense e da Série B do Campeonato Brasileiro com a Chapecoense. Mais recentemente, conquistou o Campeonato Alagoano com o CRB em 2023 e novamente neste ano. O treinador também venceu o Campeonato Goiano com o Atlético-GO em 2022 e a Série A-2 do Paulistão com o Guarani em 2018.

Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, Louzer tem sete anos de experiência como técnico e um currículo que inclui trabalhos em clubes como Vila Nova, Juventude, Sport, Coritiba e Guarani. Reconhecido por sua capacidade de organização tática e competitividade, o treinador chega ao interior paulista com a missão de recolocar o Novorizontino entre os protagonistas da Série B.