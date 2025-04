Hernan: mesmo em fase ruim, Palmeiras não quer negociar Raphael Veiga

Segundo o colunista, Veiga só sai do Palmeiras na janela de transferências do meio do ano se quiser e receber uma proposta que seja boa financeiramente para todos os lados.

Numa negociação, depende muito do jogador, a vontade conta muito. Se o Veiga receber uma proposta de um mercado interessado, e ele tem o sonho de jogar fora, se for algo da vontade dele, pode dar negócio. Quando é da vontade do jogador, não tem jeito.