Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil: o que se sabe até agora?

Até o momento, sete equipes já garantiram vaga nas quartas: Corinthians, Vasco, Flamengo, Juventude, Athletico-PR, Bahia e Atlético-MG.

Os confrontos das quartas de final estão previstos para a semana do dia 28 de agosto, com os jogos de ida, e para a semana de 12 de setembro, com os duelos de volta.

Além dos duelos, o sorteio também definirá o chaveamento das equipes até a grande decisão da Copa do Brasil.

Para o sorteio, todas as equipes serão colocadas no mesmo pote.

O sorteio deve ser transmitido pela CBF TV e pelo YouTube.