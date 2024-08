Corinthians: Contratação midiática não vem tão cedo, diz Samir Carvalho

É só a fazer a conta: um contrato de três anos, pagando R$ 2 milhões por mês a um jogador, por exemplo, é o que ganha o Coronado e o Yuri Alberto hoje no Corinthians e é o que pediu o Cuellar também, dá muito mais que esses R$ 57 milhões. Esse é o problema do midiático hoje, o Corinthians não consegue sequer fechar as contratações do Gonzalo Plata e do Cuellar, muito menos o midiático no momento, que pode ficar para 2025, apesar da urgência. Samir Carvalho

PVC: Posição de Veiga fez diferença para o Palmeiras contra o Flamengo

No quadro Prancheta do PVC, Paulo Vinícius Coelho explicou como o Palmeiras conseguiu abafar o Flamengo na vitória por 1 a 0 no Allianz Parque. Ele destacou que o posicionamento de Raphael Veiga foi o fator-chave para a superioridade do time de Abel Ferreira no primeiro tempo, o que forçou Tite a mexer na etapa final.

