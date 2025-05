Alisson é expulso e só volta ao São Paulo pela Libertadores no mata-mata

Sem Alisson a tendência é que Pablo Maia seja o escolhido para preencher a lacuna no meio-campo da equipe na última rodada da fase de grupos, no dia 27 de maio, contra o Talleres, da Argentina, novamente no Morumbis.

Essa foi a 16ª partida consecutiva de Alisson como titular do São Paulo. É a maior sequência do jogador desde que ele chegou ao clube - o recorde anterior era de 14 jogos. Ele também é o atleta do elenco com mais experiência em Libertadores, uma vez que soma 44 aparições no torneio contando as passagens por Grêmio e Cruzeiro.