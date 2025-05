Ariel marca duas vezes, e Corinthians vence Santos pelo Paulista feminino

Nesta quarta-feira, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), o Corinthians visitou o Santos e venceu por 3 a 0, pela segunda rodada do Paulistão feminino. Ariel marcou duas vezes e Eudimilla completou a goleada do Timão pelo Estadual.

Desta maneira, o Corithians ficou com a primeira colocação da tabela, já que chegou aos seis pontos. O Timão, até aqui, está 100% no Paulistão feminino. O Santos, por sua vez, se manteve no G4 - que permite acesso à próxima fase -, na quarta posição, com três unidades.

O próximo compromisso do Corinthians vale pelo Campeonato Brasileiro feminino. O time da capital pega o Sport, na Fazendinha, neste sábado, às 21h (de Brasília). Já o Peixe, pelo Brasileirão feminino A2, visita o Taubaté também no sábado, mas às 15h.