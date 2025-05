Corinthians desembarca no Uruguai para jogo decisivo da Sul-Americana

A provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Maycon, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero e Yuri Alberto.

O carinho da Fiel na chegada do elenco ao hotel! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/ptXpMMqAaf

? Corinthians (@Corinthians) May 15, 2025

O duelo com o Racing-URU está agendado para as 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Centenário.

O Timão se encontra em situação complicada na Sul-Americana. A equipe ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com apenas cinco pontos conquistados, e precisa de uma vitória para se manter vivo. A depender dos resultados, pode ser eliminado ainda nesta rodada.