Fifa pretende obter receita de US$1 bilhão com Copa do Mundo Feminina no Brasil

"Está crescendo exponencialmente, e também temos como meta obter uma receita de US$1 bilhão apenas com a Copa do Mundo Feminina para reinvestir no futebol feminino."

A próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027, será sediada no Brasil, tornando-se a primeira edição a ser realizada na América do Sul. Os Estados Unidos devem ser nomeados anfitriões da edição de 2031, que será ampliada de 32 para 48 equipes.

Infantino também disse que há um enorme potencial para o futebol gerar mais receita fora da Europa.

"Se o resto do mundo, em particular a Arábia Saudita ou os Estados Unidos da América, fizesse apenas 20% do que a Europa faz no futebol, nós (poderíamos chegar a um montante de mais de) meio trilhão (de dólares) ou mais de impacto no PIB (com nosso esporte)", acrescentou.

"A propósito, a Arábia Saudita também está fazendo um trabalho excepcionalmente bom, criando uma liga feminina e uma equipe nacional feminina. O futebol feminino é realmente o único esporte coletivo para mulheres que tem um público tão grande e um impacto tão grande também."

