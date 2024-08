Eu sou você amanhã: Palmeiras assume papel agressivo do Flamengo no mercado

Por que Palmeiras gastou mais? O clube gastou muito pouco no ano passado por entender que gastou muito e mal em 2022. O clube economizou e fechou o ano com três títulos (Supercopa, Paulistão e Brasileirão), por isso em 2024 se permitiu ir ao mercado e até fechou sua segunda maior contratação da história: 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos de Maurício.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Flamengo antecipa janela

Flamengo buscou reforços no início do ano, e mostrou poder de investimento. Léo Ortiz, De La Cruz, Viña e Carlinhos foram contratados por R$ 194,9 milhões (sendo mais de R$ 100 milhões só no meia uruguaio, conforme mostrou o balanço do clube). Já o Palmeiras, neste mesmo período, gastou R$ 90 milhões com Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Coms os reforços do meio do ano, o Palmeiras gastou aproximadamente R$ 180 milhões contra cerca de R$ 195 milhões dos rivais.

Entendo a torcida, mas a janela a gente antecipou a janela, trouxe o De La Cruz, Ortiz, Matias Viña, Carlinhos. A gente vai tentar completar para que tenha um final de mandato do Landim do mesmo tamanho que foi o primeiro ano do mandato dele Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo

O Flamengo mira nomes pontuais. O clube garante que a janela do meio do ano será apenas de ajustes, mas foi atrás de investimentos altos. Claudinho é o principal alvo (mais uma vez). Marcos Antônio não deu certo e foi para o São Paulo, enquanto Lucas Paquetá foi cogitado.