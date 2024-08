Prendam a garrafa! Um ano depois de homicídio, PM e prefeitura batem cabeça

Os bares dos arredores do Allianz Parque não podem vender garrafas de vidro. Dois dias antes de Palmeiras x Flamengo, os comerciantes receberam avisos de que a região será bloqueada para o trânsito e as ruas fechadas. Também são sempre lembrados do acordo assinado na sede da Polícia Militar de que, em dias de jogos, garrafas de vidro não podem ser comercializadas.

Nenhum bar da região vende água, refrigerante ou cerveja em vidro. Apenas em copos de plástico, como é permitido.

A 50 metros do portão de entrada da torcida do Flamengo, há dois supermercados Óxxô, nas esquinas de Barão de Tefé com Higino Pellegrini e de Barão de Tefé com Almirante Leão Veloso. As duas lojas, a um minuto de distância numa caminhada leve, têm imensas geladeiras com garrafas de vidro expostas. São vendidas perto do horário dos jogos.