Por que Palmeiras liberou sensação da Libertadores após passagem na base

Em 2021, o jogador balançou as redes sete vezes em 27 partidas, mas alternou entre a reserva e a titularidade. Naquele ano, não houve disputa da Copinha por causa da pandemia do coronavírus — deixando os holofotes ainda menores.

Marino Hinestroza (à esquerda) comemora gol contra o Náutico em jogo da Copa do Brasil sub-20 Imagem: Leonardo Benhossi

O colombiano viu seu vínculo expirar em novembro e deixou o clube antes de acertar com o Pachuca, passar pelo Columbus Crew (EUA) e, finalmente, deslanchar no Atlético Nacional.

O Palmeiras liberou o jovem porque considerou que ele não teria espaço no time profissional — ao mesmo tempo, estouraria a idade para seguir atuando no sub-20. Diante do imbróglio, a solução foi se desfazer do atleta.

Hinestroza é titular absoluto do Atlético Nacional, comandado por Javier Gandolfi. Ele, que tem um gol e três assistências na Libertadores, atormentou a zaga do Inter na vitória de sua equipe, em confronto ocorrido na semana passada.