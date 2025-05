Savinho e Igor Jesus aparecem em ranking de transferências com maiores ganhos capitais para os clubes

Os brasileiros Savinho, do Manchester City, e Igor Jesus, do Botafogo, apareceram em um ranking de transferências com maiores ganhos capitais para os clubes. O estudo foi divulgado pelo CIES Football Observatory nesta quarta-feira.

O levantamento leva em consideração contratações realizadas por times em todo o mundo nas últimas duas janelas de transferências. Savinho aparece na terceira posição do ranking, enquanto Igor Jesus figura na 52ª colocação.