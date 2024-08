Cansado, incompetente e não emagrece: auxiliar do Palmeiras detona Daronco

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira no Palmeiras, detonou o árbitro Anderson Daronco após a eliminação para o Flamengo, no Allianz Parque, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Segundo o Alviverde, Abel não participou da entrevista coletiva de por conta da expulsão durante o jogo.

Veja o que ele disse

Cansado e incompetente: "Anderson Daronco é o quinto jogo que faz pelo Palmeiras, todos a decidir. Contra o São Paulo lá, foi um 0 a 0 sofrido porque todos os toques eram faltas e ele amarrou o jogo de uma maneira que ele devia estar cansado, mas pelo visto está cansado desde o início da temporada porque a postura é a mesma. Segundo jogo nem conto. O terceiro aqui foi contra o Corinthians, conseguiu expulsar o Veiga aonde ele disse que o contexto e o ambiente o obrigavam a expulsar. Sabe por quê? Estava 2 a 0 e o estádio estava a fazer barulho. Terceiro jogo: Botafogo lá. Aos 3 minutos ele devia expulsar o zagueiro, ninguém falou nada. Ele disse que era contexto, que estava pressionado antes do jogo. Ele está pressionado antes do jogo começar? Isso é incompetência. Ele não pode ser árbitro. O Rony foi agredido, pisado na coxa. E o Daronco disse que foi acidente de trabalho. O Bastos botou o pé na cabeça do Rony, mas como era Botafogo e Palmeiras passou impune. Não entendo como a CBF, com um árbitro que teve uma postura dessa, se fosse avaliado tinha nota negativa, vem arbitrar a decisão de hoje. Um árbitro que usa todos as bolas paradas para conversar com os jogadores e descansar, isso é inacreditável ver um árbitro que para faltas e escanteios para conversar. Nós queremos jogar futebol, dar um bom espetáculo, têm pessoas que pagam para vir aqui e temos que dar um bom espetáculo, mas não nos deixam. Ele apitou faltas e faltinhas".

Expulsão de Abel após gesto obsceno: "Outra coisa: o VAR. É inacreditável como que o VAR expulsa uma pessoa um minuto e vinte depois em um lance que foi a falta do Marcos Rocha sobre o Gerson, que foi ridícula. Foi uma das dez que ele marou aos zagueiros do Flamengo em qualquer toque porque ele precisa descansar. Um árbitro que precisa descansar durante o jogo, alguma coisa está errada. A culpa não é nossa. Só fazemos uma coisa: exigir o máximo. O Abel com o gesto, agora vamos nós ver se recriminar ou punir, ou se vamos tomar boas ilações. Há quinze dias, o Abel usou uma expressão que todos nós usamos há muitos anos, mas nos dias de hoje não pode dizer tudo que pensa. Errado. Passado uma hora fez um comunicado e pediu desculpa. E certo. Agora vai ter que pedir desculpa por um gesto onde virou para trás e disse: 'esse gajo não tem coragem'. A culpa é de quem bota ele aqui. É o quinto jogo, quarto decisivo com esse árbitro. Um árbitro que para o jogo torto à direito, marcar faltas e faltinhas, para nós profissionais como suportamos isso? Agora resta o que ver o que vamos fazer".