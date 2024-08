São Paulo prega cautela na janela mesmo após enxugar 20 nomes no elenco

Além disso, a questão financeira também pesa: o clube avalia que já fez um alto investimento no início do ano e só vendeu Diego Costa nesta janela.

Contratar mais atletas neste momento pode complicar ainda mais a folha salarial. E quem chegasse seria um reserva extra, uma vez que Luiz Gustavo e Bobadilla já são vistos como ideais para o elenco, além de Marcos Antônio, que já chegou por empréstimo.

A lateral esquerda é vista como problema, mas a dificuldade para achar jogadores para o setor faz com que o São Paulo conte com Welington até o fim do ano. Sem condições de investir pesado em algum atleta, o Tricolor só vai fazer negócio para a posição se surgir uma oportunidade de mercado.

Contratações do ano

No início da temporada, três jogadores se apresentaram no CT da Barra Funda: Luiz Gustavo, Bobadilla e Erick. O paraguaio foi comprado junto ao Cerro Porteño (PAR), enquanto Luiz Gustavo e Erick chegaram livres. Dias depois do primeiro treino, Ferreira foi anunciado após o clube entrar em acordo com o Grêmio.

Em março, o São Paulo confirmou mais dois reforços. No início do mês adquiriu o atacante André Silva, que estava no Vitória de Guimarães (POR), e logo depois anunciou o zagueiro Sabino, em contrato curto de produtividade.