De proposta 'indecente' a golaço de James: o que você não viu no feriado

"Eu tinha uma imagem sobre psicólogo que só pessoa doida faz, ou alguma coisa assim. Eu tinha essa imagem até eu começar a fazer e ver que não, que isso pode salvar a vida de muitas pessoas. Me ajudou muito. Eu não via tantos problemas na minha vida, mas como eu comecei a conversar e ver que poderia melhorar em muitas coisas fazendo isso, foi algo que me ajudou bastante. Não foi exatamente depois do pênalti, demorou um pouco ainda. Comecei depois de um tempo e consecutivamente foi me ajudando a superar isso do pênalti também"

Rodrygo

Paulo Nobre x Leila Pereira

Mesmo com os olhos do público voltados aos jogos da Data Fifa, a entrevista coletiva de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, deu o que falar. Paulo Nobre, que antecedeu Leila no comando dos alviverdes, emitiu uma carta aberta contestando as falas da mandatária.

"Tenha o mínimo de decoro e decência, senhora presidente. Respeite a Sociedade Esportiva que lhe tirou do anonimato. Honre e respeite o privilégio de ter em suas mãos o poder de representar este clube centenário, que é a razão de viver de milhões de pessoas", diz trecho da carta, divulgada no dia 12.

Olimpíadas: inclusão de cinco esportes e luto

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou que cinco novos esportes estarão presentes nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. São eles: flag football, squash, Lacrosse, críquete e beisebol.