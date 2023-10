Comandada por Sylvinho, Albânia vence outra e se aproxima de vaga na Euro

Como foi o jogo

Em cima. Nos primeiros minutos de jogo, a República Tcheca foi para o ataque e "empurrou" a Albânia, fazendo pressão nos donos da casa.

Placar aberto. Mas não demorou para os comandados de Sylvinho mudarem o cenário. Ainda aos 9 minutos, Asani recebeu passe de Ramadani e abriu o placar.

Expulso. O duelo ficou "lá e cá", com os times mais travados no meio de campo e com trocas de passes sem grande objetividade. Na reta final do primeiro tempo, Chytil recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a República Tcheca com menos um.

Aproveitou. A Albânia soube aproveitar a vantagem numérica e logo no começo do segundo tempo ampliou o placar, com Seferi. O camisa 15 ainda marcaria mais um, dando números finais ao duelo.

Campanha. Nas últimas cinco partidas, o time de Sylvinho, ex-Corinthians, tem quatro vitórias e um empate.