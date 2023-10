Jornal espanhol exalta jogo de James pela Colômbia: 'Lembrou velhos tempos'

James abriu o placar para a Colômbia com um belo chute de canhota e ainda deu assistência para o segundo gol, marcado por Uribe. O camisa 10 colombiano saiu de campo aplaudido de pé pelos torcedores.

Mesmo com o brilho de James, o Uruguai foi aguerrido e conseguiu arrancar um empate no final da segunda etapa. Olivera e Darwin Nuñez marcaram para a Celeste.

James Rodríguez fez um grande jogo, marcando um gol e sendo o grande capitão dos Cafeteros. Ele imitou seu inesquecível gol marcado na Copa do Mundo de 2014, justamente contra o Uruguai, e com um grande voleio de dentro da área estufou as redes defendidas por Santiago Mele. James mais uma vez se lembrou dos velhos tempos e fez um jogo esplêndido.

consta em trechos do relato do Marca

Atualmente no São Paulo, James Rodríguez ainda não vem convencendo totalmente os tricolores, embora tenha bastante prestígio pela seleção. Desde julho na equipe, ele marcou um gol em sete partidas disputadas.

Os "velhos tempos" que o diário mencionou fazem referência ao auge do atleta de 32 anos, na época em que ele atuou no Porto, Mônaco e Real Madrid, além da seleção colombiana, entre 2011 e 2015.