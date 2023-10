Lenda do United aposta em carreira como cantor após deixar os gramados

O álbum terá quatro faixas, "The Friends We Lost" (veja abaixo), "Tu Me Diras", "I'll Make My Own Heaven" e "Je Veux".

"Escrever é uma forma de existir, pois somente minha existência pode resultar em escrever dessa forma. Por que começar hoje, tantos anos depois? Simplesmente porque antes não tinha tempo", disse, ao "The Sun".

A turnê também será iniciada neste mês, com shows já marcados em Manchester e Londres, na Inglaterra, e Dublin, na Irlanda, segundo relata o jornal inglês.

"Vou começar em Manchester, porque é uma cidade que me marcou muito. Pelo futebol, claro, mas também pelo ambiente geral", afirmou.

Após a aposentadoria, Cantona se voltou às artes. Ele participou de peça de teatro, filmes e até protagonizou uma série do "Netflix".

O francês defendeu o Manchester United entre 1992 e 1997, e acumulou títulos e polêmicas.