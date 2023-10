Palmeiras: Paulo Nobre divulga carta aberta após coletiva de Leila Pereira

Ao contrário do que a senhora quer fazer crer, a história de luta e conquistas desta família não começou quando as suas empresas passaram a ser patrocinadora da paixão de milhões de pessoas, coletividade da qual a senhora não faz parte. O seu dinheiro pode comprar muita coisa, mas a senhora nunca será uma de nós de verdade.

Me permita, senhora presidente, contar um pouco da história do clube que vossa senhoria preside. Sem a Crefisa na camisa, já éramos o maior campeão do Brasil. Havíamos pintado a América de verde e branco. Nos vingamos do Maracanazzo e nos tornamos o primeiro campeão mundial de clubes, em 1951. Representamos a Seleção brasileira em 1965, entre tantos outros feitos que a senhora demonstra desconhecer. Sofremos várias vezes, sim. Mas sempre demos a volta por cima com altivez. E sua petulante praga de que voltaremos à segunda divisão quando a senhora pegar suas bolsas caríssimas e sair do cargo de presidente, ah essa praga não vai pegar!

Apesar de não conhecer quase nada da nossa história, a senhora já deve ter ouvido que explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E explicar essa emoção para a senhora, que não nasceu Palestra, é simplesmente impossível. O orgulho de SER PALMEIRENSE SEMPRE E EM QUALQUER SITUAÇÃO precede a emoção de ser campeão! Difícil para senhora entender, não é?!

Tenha o mínimo de decoro e decência, senhora presidente. Respeite a Sociedade Esportiva que lhe tirou do anonimato. Honre e respeite o privilégio de ter em suas mãos o poder de representar este clube centenário, que é a razão de viver de milhões de pessoas.

De tanto ser chamada de "dona" Leila Pereira, a senhora deve ter achado, em seus devaneios, que é agora dona.. do Palmeiras. Algo que não é e, se Deus quiser, jamais será.

Em sua memória seletiva como dirigente/patrocinadora, que não consegue enxergar conflito de interesses por estar com dois chapéus ao mesmo tempo, a senhora se esqueceu de dizer que por quase oito anos usufruiu sem nenhum escrúpulo do apoio da uniformizada que que agora passou a atacar. Os iludiu com falsas promessas e não aceitou ser cobrada posteriormente.