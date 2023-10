Cruzeiro e Cuiabá empatam em jogo sem inspiração no ataque e com susto

Veja como está a briga na parte de baixo da tabela do Brasileirão: Vasco, em 17º, e Goiás, em 18º, estão com os mesmos 27 pontos. Bahia, primeiro time fora do Z4, tem 28. Em seguida vem o Santos, com 30, e Corinthians, com 31.

Classificação e jogos Brasileirão

O Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira (19) para jogo contra o Flamengo, no Mineirão. Já o Cuiabá encara o Coritiba no Couto Pereira, um dia antes.

Como foi o jogo

Primeira etapa tem Cuiabá levemente superior. Os times travaram duelos bem pegados e pouco finalizaram - na maioria das vezes, os chutes saíram travados ou fracos. O Cuiabá teve as grandes oportunidades através de escanteios: Marllon perdeu gol feito e Allyson carimbou a trave.

Choque de cabeça e discussão generalizada na metade da primeira etapa. Em uma cena forte, Uendel e William foram disputar de cabeça e o lateral do Cuiabá levou a pior, ficando com sangramento no supercílio. Os dois jogadores tiveram que ser substituídos. Clayson foi reclamar com os cruzeirenses e o clima esquentou.

Poucas emoções no segundo tempo e quase nenhuma finalização perigosa. Zé Ricardo tirou o volante Lucas Silva e colocou Mateus Vital para dar mais ofensividade ao time, mas o problema no ataque persistia. O time de António Oliveira teve mais chegada, só que esbarrava na falta de pontaria. Os times claramente não queriam sair derrotados, então o 0 a 0 acabou sendo justo para ambos.